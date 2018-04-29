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29 апреля Alekseev проведёт первую репетицию на сцене «Евровидения-2018»

29.04.2018 - 13:55

Новости Беларуси. 29 апреля представитель Беларуси на музыкальном конкурсе «Евровидение-2018» Alekseev поднимется на сцену в Лиссабоне для первой репетиции.  

Как сообщается на сайте Eurovision Song Contest Lisbon 2018, продолжительность выступления каждого участника составит 30 минут.  

Что думает о промо-туре «Евровидения» Alekseev и какие страны уже посетил?  

В этом году СМИ запрещено присутствовать в зале во время первой репетиции музыкантов. Однако журналисты смогут наблюдать за участниками на экране в пресс-центре.  

«Здесь есть большое количество людей, которые готовы и могут меня поддержать: почему Alekseev решил выступать на «Евровидении» от Беларуси  

Первым в 12:00 на сцену поднимется представитель Азербайджана, представитель Беларуси выступит восьмым, а закончит репетицию болгарская группа Equinox.  

В первом полуфинале Alekseev выступит восьмым 8 мая с композицией «Forever» – здесь подробнее.  

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

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