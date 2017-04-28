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29 апреля на связь с минчанами выйдет заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич

28.04.2017 - 20:47

Новости Беларуси. К чиновникам – напрямую! Завтра с девяти утра до полудня на связь с минчанами выйдет заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич.

Он курирует социальную сферу и ответит на вопросы, касающиеся образования, здравоохранения, соцзащиты и пенсионного обеспечения.

Руководство районных администраций также готово компетентно решить проблемы, с которыми минчанам не удаётся разобраться самостоятельно. Номера прямых телефонных линий вы видите на своих экранах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

29 апреля на связь с минчанами выйдет заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич

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