29 июля в Минске начнётся I Форум регионов Беларуси и Узбекистана
Новости Беларуси. Важной переговорной площадкой для Беларуси и Узбекистана в ближайшие дни станет Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Город принимает I Форум регионов двух стран. Встреча объединит руководителей министерств и ведомств, представителей бизнеса и науки, парламентариев. Главная задача – укрепить и расширить экономические связи. Минск и Ташкент стремятся к миллиардному товарообороту. Именно такую задачу поставили президенты.
И главную роль в достижении этой цели отводят сотрудничеству регионов. Стороны намерены обсудить взаимодействие в промышленности и АПК, научной, гуманитарной сферах, отдельное внимание IT-сектору. Работу организуют в трех секциях. Главным событием станет планерное заседание. По итогам форума ожидается подписание порядка 20-ти соглашений. Пополнится и портфель контрактов.
Насирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
Товарооборот растет из года в год. По сравнению с 2017, товарооборот в 2018 году увеличился в 2,3 раза и составил 420 миллионов долларов. В перспективе он должен расти. И для того, чтобы он рос, мы должны создать условия для деятельности наших регионов, для деятельности наших предприятий. Впервые состоится визит главы нашего государства в Беларусь, это официальный визит. И мы стремимся, чтобы это был не просто двухдневный визит, а в рамках этого визита провести и межрегиональный форум, и дни культуры.
В 2018 году Беларусь и Узбекистан составили дорожную карту. Форум в белорусской столице позволит подвести итоги реализации договоренностей и наметить новые перспективы.
Посол Узбекистана в Беларуси: «Одной из целей форума является изучение возможностей друг друга»
Новости Беларуси. Первый официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Минск состоится 31 июля. Поводом для приезда станет I белорусско-узбекский форум регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная тема – промышленная кооперация. На выставку в Минск узбекские предприятия привезут более тысячи наименований товаров, среди которых знаменитый текстиль, овощи и фрукты, лекарства, образцы автопрома.
Пока товарооборот двух стран по итогам 2018 года составляет 420 миллионов долларов. Свою лепту в достижение миллиардной планки (именно такую задачу ставили главы двух государств) могут внести регионы. Отдельный интерес к сфере IT. В ходе двухдневного визита Шавкат Мирзиёев также планирует посетить белорусский ПВТ.
Насирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
Одной из целей этого форума является именно изучение возможностей друг друга, перспектив совместной работы. Каждая область Узбекистана и Беларуси нащупала для себя какие-то интересные направления: где-то мясо-молочная промышленность, где-то производство сельскохозяйственной техники. Есть в области малого бизнеса очень интересные проекты, в пищевой промышленности, в переработке сельскохозяйственной продукции. Узбекистан очень славится своей сельскохозяйственной продукцией. Беларусь тоже славится своим текстилем, Узбекистан славится своим хлопком. Тут я думаю тоже, есть много интересного, над чем мы должны работать.
Напомним, Александр Лукашенко в минувшем году посещал Узбекистан с официальным визитом. В результате плодотворных переговоров была составлена дорожная карта. Форум в белорусской столице позволит подвести итоги реализации договоренностей и наметить новые перспективы.