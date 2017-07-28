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29 июля в Верхнем городе пройдёт День финской культуры

28.07.2017 - 23:23

Новости Беларуси. Дед Мороз посетит столицу в конце июля. Правда Северный. 29 июля здесь в Верхнем городе пройдёт день финской культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специальный гость – сказочный персонаж Йолупукки.

Целое созвездие белорусских и финских артистов порадуют минчан яркими номерами. Гостям также предложат попробовать свои силы в популярных финских городках и флорболе. Будет работать автономный скалодром. Ну и конечно же –можно будет попробовать национальные блюда. Праздник начнётся в полдень и продлится до самого вечера.


Лаури Пуллола, глава отделения Посольства Финляндии в Республике Беларусь:
В Беларуси я работал 4 года, в понедельник уезжаю отсюда. У меня была очень приятная работа здесь. Это от меня такой подарок городу Минску.

29 июля в Верхнем городе пройдёт День финской культуры

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