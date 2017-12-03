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3 декабря – Международный день инвалидов

03.12.2017 - 16:08

Новости Беларуси. С ограниченными возможностями, но с безграничной силой воли: Международный день инвалидов проходит 3 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси около полумиллиона таких граждан.

Их социальная защита – одно из приоритетных направлений государственной политики.

Все больше людей с ограниченными возможностями трудоустраиваются, для них работают специализированные медучреждения, внедряются современные средства социальной реабилитации и создается безбарьерная среда. Музеи, театры, общественный транспорт – возможностей для инвалидов с каждым годом становится все больше.

3 декабря – Международный день инвалидов

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