3 декабря – Международный день инвалидов

Новости Беларуси. С ограниченными возможностями, но с безграничной силой воли: Международный день инвалидов проходит 3 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси около полумиллиона таких граждан.

Их социальная защита – одно из приоритетных направлений государственной политики.

Все больше людей с ограниченными возможностями трудоустраиваются, для них работают специализированные медучреждения, внедряются современные средства социальной реабилитации и создается безбарьерная среда. Музеи, театры, общественный транспорт – возможностей для инвалидов с каждым годом становится все больше.