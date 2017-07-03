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3 июля 2017 года в Минске. Афиша мероприятий

30.06.2017 - 18:36

Новости Беларуси. В понедельник 3 июля вся страна отметит День Независимости. Центром празднования станет город Минск. В городе состоятся главные общереспубликанские праздничные мероприятия.

В 10.00 в столице пройдет «Парад войск Минского гарнизона и молодежное шествие «Будущее Родины строить молодым» (Пр. Машерова, площадка у обелиска «Минск – город-герой»).

В 21.00 на этом же месте у обелиска состоится гала-концерт «Беларусь маладая мая…» и акция «Споем гимн вместе» в рамках этого концерта. Присоединиться к исполнению гимна страны можно в 22.55.

Праздничный салют будет дан в 23.00 после окончания концерта и исполнения гимна. Всего в Минске салют будет дан в шести точках – у обелиска «Минск – город-герой», на территории аэропорта «Минск-1», возле водохранилища Дрозды, в микрорайоне «Восточный», возле Новинок, вблизи Чижовского кладбища.

С полной программой мероприятий, которая включает в себя ярмарки, фестивали, концерты, соревнования, акции можно ознакомиться здесь.

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