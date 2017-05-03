новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

3 мая автомобиль горел открытым огнем на улице Гурского в Минске

03.05.2017 - 21:51

Новости Беларуси. Фаер-шоу из горящих машин на улице Гурского.

Оксана Семашко, СТВ:
Утро с ароматом гари. Некоторые минчане 3 мая начали день с опознания машин.

Клубы дыма и пожарная пена на улице Гурского. Переполох во дворе нарушил рассветный сон горожан.

В 04:50 утра здесь открытым пламенем горел автомобиль.

В считанные секунды огонь раскинулся еще на две легковушки. Виной тому короткое замыкание электропроводки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Очевидцы:
Мы рядышком здесь работаем.

И вот с утра сегодня увидели, что здесь куча спасателей, производятся какие-то следственные мероприятия.

3 мая автомобиль горел открытым огнем на улице Гурского в Минске
3 мая автомобиль горел открытым огнем на улице Гурского в Минске
Фото. 3 мая автомобиль горел открытым огнем на улице Гурского в Минске
3 мая автомобиль горел открытым огнем на улице Гурского в Минске
Фото. 3 мая автомобиль горел открытым огнем на улице Гурского в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Минске горел BMW: повреждены стоящие рядом автомобили
Ночью в Минске горел BMW: повреждены 2 стоявшие рядом машины
Видеофакт: храбрый продавец из Китая вытащил людей из горящей машины
Видеофакт: храбрый продавец из Китая вытащил людей из горящей машины
Сгоревшая машина и упорядоченные маршрутки: события 13 марта в Минске
Сгоревшая машина и упорядоченные маршрутки: события 13 марта в Минске
Три машины сгорели утром 11 февраля на улице Дунина-Мартинкевича в Минске
Три машины сгорели утром 11 февраля на улице Дунина-Мартинкевича в Минске
В Любани сгорел школьный автобус: никто не пострадал
В Любани сгорел школьный автобус: никто не пострадал
В Воложинском районе сгорела фура с 20 тоннами льноволокна: водитель не пострадал
В Воложинском районе сгорела фура с 20 тоннами льноволокна: водитель не пострадал
пожар фура
В Польше загорелась белорусская фура со строительными материалами
По витебской трассе группа следовала на отдых в санаторий
На трассе Минск – Витебск загорелся автобус с пассажирами, которые направлялись в санаторий
Все новости по теме Пожар в автомобиле
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru