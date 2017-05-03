3 мая автомобиль горел открытым огнем на улице Гурского в Минске

Новости Беларуси. Фаер-шоу из горящих машин на улице Гурского.

Оксана Семашко, СТВ:

Утро с ароматом гари. Некоторые минчане 3 мая начали день с опознания машин.

Клубы дыма и пожарная пена на улице Гурского. Переполох во дворе нарушил рассветный сон горожан.

В 04:50 утра здесь открытым пламенем горел автомобиль.

В считанные секунды огонь раскинулся еще на две легковушки. Виной тому короткое замыкание электропроводки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Очевидцы:

Мы рядышком здесь работаем.