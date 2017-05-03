3 мая автомобиль горел открытым огнем на улице Гурского в Минске

Новости Беларуси. Фаер-шоу из горящих машин на улице Гурского.
Оксана Семашко, СТВ:
Утро с ароматом гари. Некоторые минчане 3 мая начали день с опознания машин.
Клубы дыма и пожарная пена на улице Гурского. Переполох во дворе нарушил рассветный сон горожан.
В 04:50 утра здесь открытым пламенем горел автомобиль.
В считанные секунды огонь раскинулся еще на две легковушки. Виной тому короткое замыкание электропроводки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Очевидцы:
Мы рядышком здесь работаем.
И вот с утра сегодня увидели, что здесь куча спасателей, производятся какие-то следственные мероприятия.