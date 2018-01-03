﻿ 3 января не стало хорового дирижера, народной артистки Беларуси Людмилы Ефимовой | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

3 января не стало хорового дирижера, народной артистки Беларуси Людмилы Ефимовой

03.01.2018 - 17:21

Новости Беларуси. Более 30 лет Людмила Борисовна руководила капеллой имени Ширмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно под ее руководством коллектив, который по праву считают национальным достоянием, стал популярен не только в Беларуси, но и за ее пределами. За большой вклад в развитие музыкального искусства Ефимова награждена почетными наградами, в частности орденом Франциска Скорины.

В 2017 году она отметила 80-летний юбилей. Прощание с народной артисткой Беларуси состоится в Белгосфилармонии 5 января 2018 года.

3 января не стало хорового дирижера, народной артистки Беларуси Людмилы Ефимовой

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: ctv.by
Тиханович, Хворостовский, Глаголева и еще 19 имен. Кого мы потеряли в 2017 году
Названа причина смерти Владимира Шаинского
Названа причина смерти Владимира Шаинского
Фото: instagram.com/sergey_pinson
«Сам всегда оставался большим ребенком»: поклонники скорбят о смерти композитора Владимира Шаинского
Фото: instagram.com/zveryagina
В возрасте 92 лет скончался композитор Владимир Шаинский
Фото: instagram.com/maria_politova
Участницу «Дома-2» нашли мертвой в Подмосковье
В день смерти он был на репетиции в театре: не стало Ивана Мацкевича
В день смерти он был на репетиции в театре: не стало Ивана Мацкевича
Коллеги об Иване Мацкевиче: «Человека с такой харизмой, такого брутального человека не найти»
Коллеги об Иване Мацкевиче: «Человека с такой харизмой, такого брутального человека не найти»
«Был мощнейшим артистом и сильнейшим человеком». Каким запомнят Ивана Мацкевича
«Был мощнейшим артистом и сильнейшим человеком». Каким запомнят Ивана Мацкевича
Все новости по теме Некролог
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru