﻿ 30 апреля в Минске и Гомеле были установлены новые температурные рекорды дня | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

30 апреля в Минске и Гомеле были установлены новые температурные рекорды дня

01.05.2018 - 12:05

Новости Беларуси. 30 апреля в Минске и Гомеле были побиты температурные рекорды дня.  

Как сообщает Белгидромет, в столице Беларуси 30 апреля была зафиксирована температура воздуха +25,3°C. Предыдущий рекорд дня в Минске был установлен в 2012 году. В тот день было +24,8°C.  

В Гомеле в понедельник было ещё теплее, воздух прогрелся до +26,1°C. До этого самое тёплое 30 апреля в Гомеле было в 1986 году. Тогда в городе было зафиксировано +25,6°C.  

Во Франции 30 апреля выпал снег.  

На северо-западе страны был объявлен оранжевый уровень опасности – здесь подробности.  

Изображение носит иллюстративный характер

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

До +28 градусов. Температурные рекорды зафиксированы в Минске и Гомеле
До +28 градусов. Температурные рекорды зафиксированы в Минске и Гомеле
Грозы и +28 градусов ожидаются в Беларуси 1 мая
Грозы и +28 градусов ожидаются в Беларуси 1 мая
Изображение носит иллюстративный характер
Грозы и до +29°C ожидаются в Беларуси 30 апреля
Изображение носит иллюстративный характер
До +23°C: с 28 апреля в Беларуси начнётся потепление
Изображение использовано в качестве иллюстрации
До +27 градусов. С воскресенья в Беларусь придёт тепло
До +18 градусов и кратковременные осадки прогнозируют синоптики в Беларуси
До +18 градусов и кратковременные осадки прогнозируют синоптики в Беларуси
Изображение носит иллюстративный характер
Кратковременные дожди и до +18°С ожидаются в Беларуси 23 апреля
Последствия непогоды: в Гродно из-за сильного ветра упала 6-метровая стела
Последствия непогоды: в Гродно из-за сильного ветра упала 6-метровая стела
Все новости по теме Погода в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru