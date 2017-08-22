30 августа в Ленинском районе Минска первоклассники смогут бесплатно подстричься

Новости Беларуси. Мальчики и девочки из Ленинского района пойдут 1 сентября в школу с новыми прическами. Стрижки для мальчиков и новомодные укладки для девочек 30 августа мастера проведут бесплатно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это благотворительная акция.

Кроме того, для ребят проведут мастер-классы по уходу за волосами и расскажут, как изменилась мода на прически за последние десятилетия.

Оксана Кравчук, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения» Ленинского района Минска:

Четыре лучших мастера-парикмахера из частных салонов помогут нашим первоклассникам из многодетных семей и детям-инвалидам прийти 1 сентября в школу с хорошим настроением и в новом образе.