30 дней на велосипеде: в Минске стартовал всемирный проект

Новости Беларуси. Любители двухколесного транспорта набирают скорость в рамках проекта «30 дней на велосипеде».
Григорий Азаренок, СТВ:
Месяц на колесах. В столице стартовала акция «30 дней на велосипеде».
Это всемирный челлендж (то есть «вызов») – 30 дней на велосипеде или бегом.
Пусть это будет 1 километр в день, важна самодисциплина и единство. Участники акции публикуют фото и видео, устраивают как одиночные, так и массовые катания.
Анастасия Янчевская, директор ОО «Минское велосипедное общество»:
Мы приглашаем на велосипедные выставки, там у нас будут конкурсы.
Помимо этого мы предлагаем квесты по городу.