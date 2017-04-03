30 дней на велосипеде: в Минске стартовал всемирный проект

Новости Беларуси. Любители двухколесного транспорта набирают скорость в рамках проекта «30 дней на велосипеде».

Григорий Азаренок, СТВ:

Месяц на колесах. В столице стартовала акция «30 дней на велосипеде».

Это всемирный челлендж (то есть «вызов») – 30 дней на велосипеде или бегом.

Пусть это будет 1 километр в день, важна самодисциплина и единство. Участники акции публикуют фото и видео, устраивают как одиночные, так и массовые катания.

Анастасия Янчевская, директор ОО «Минское велосипедное общество»:

Мы приглашаем на велосипедные выставки, там у нас будут конкурсы.