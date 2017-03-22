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30 лет исполнилось минскому отделению Белорусского объединения ветеранов

22.03.2017 - 20:30

Новости Беларуси. 30-летие минского отделения ветеранской организации отметили в столице.

В ней состоит более 460 тысяч человек.

Это участники Великой Отечественный войны, воины-интернационалисты, ветераны труда, блокадники, узники концлагерей. Несмотря на почтенный возраст, они по-прежнему принимают активное участие в жизни города.

Анатолий Адоньев, председатель совета МГО Белорусского общественного объединения ветеранов:
Организация наша, прежде всего,

направляет свои усилия на социальную защиту ветеранов, на поддержку одиноких и слабых.

Но, вместе с тем, одни из главных наших задач – сотрудничество с местными органами власти и патриотическое воспитание молодежи.

Членов организации в торжественной обстановке поздравила городская власть. Многих наградили почетными грамотами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

30 лет исполнилось минскому отделению Белорусского общественного объединения ветеранов
30 лет исполнилось минскому отделению Белорусского общественного объединения ветеранов
Фото. 30 лет исполнилось минскому отделению Белорусского общественного объединения ветеранов
30 лет исполнилось минскому отделению Белорусского общественного объединения ветеранов
Фото. 30 лет исполнилось минскому отделению Белорусского общественного объединения ветеранов

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