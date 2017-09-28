30 сентября в Старых Дорогах открывается национальный фестиваль бега «Языльская десятка»

Новости Беларуси. «Языльская десятка» приглашает 30 сентября всех любителей быстрых движений. Национальный фестиваль бега стартует в Старых Дорогах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Борьба развернется на шести дистанциях: от полукилометра до десяти.

Пройдут также семейные, корпоративные и школьные забеги. В соревнованиях может принять участие каждый, у кого есть врачебный допуск. Возраст не имеет значения. Победители получат медали и денежные призы.

Фестиваль – настоящий бренд агрогородка Языль.

Первый раз его провели в 1988 году, и с тех пор бегают ежегодно. Кстати, «Языльская десятка» – участок 10-километровой трассы – имеет сертификат Международной федерации легкой атлетики.