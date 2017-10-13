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300 человек, которые достойны представить нашу страну там: Жарков об участниках фестиваля молодежи и студентов в Сочи

13.10.2017 - 21:47

Новости Беларуси. 13 октября делегацию нашей страны проводили на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже завтра 300 активистов представит Беларусь в Сочи.

Среди них лидеры молодежных организаций, лучшие студенты и уже состоявшиеся специалисты.

Сергей Гришевич, участник фестиваля:
Фестиваль сегодня – это, конечно же, мероприятие, которое зарядит энергией на то, чтобы, приехав к себе на родину, воплощать те идеи и реализовывать те планы и проекты, которые будут там созданы и договорены.

Роман Роль, участник фестиваля:
Настрой позитивный. Только позитивный и только положительный, потому что мы представляем свою страну в первую очередь. Но ответственность большая.

Михаил Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
300 человек, которые представляют нашу страну, они достойные и достойны представить нашу страну там, познакомиться с коллегами. Хочу пожелать только хорошей дороги, хорошего проведения всех мероприятий и здоровыми вернуться назад.

Фестивальному молодежному движению скоро исполняется 70 лет.

Нынешняя программа отличается размахом: Сочи соберет более 20 тысяч участников из 150 стран.

300 человек, которые достойны представить нашу страну там: Жарков об участниках фестиваля молодежи и студентов в Сочи

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