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31 марта подведут итоги республиканской олимпиады о географии

29.03.2017 - 14:20

Новости Беларуси. География на ощупь: 29 марта участники республиканской олимпиады отправились в окрестности Минска, что бы на практике посоревноваться в знаниях науки о земле. К слову, география – единственный школьный предмет, по которому предусмотрены состязания в поле. На берегу реки Менки юные краеведы исследовали почву, воду, а также ориентировались на местности.

На каждый тест – не более 20 минут.

Виолетта Соботкевич:
Это очень интересно на самом деле. Потому что география – это не просто наука, это свод всех наук. Мы должны знать все: химию, биологию, физику, математику – все абсолютно.

Сергей Прокопович, заместитель декана географического факультета Белорусского государственного университета:
Мы пытаемся и функциональное зонирование, в город, и сейчас выбрались. Слава Богу, погода нам позволяет. Выбрались в поле и провели полевые этапы.

По возможности все охватили: здесь и геология, и почвоведение, и даже гидрология.

По результатам полевого этапа ребята разработают собственную стратегию развития местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги республиканской олимпиады по географии подведут 31 марта в столице.

31 марта подведут итоги республиканской олимпиады о географии

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