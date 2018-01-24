﻿ 340 суток – не предел. Олег Новицкий снова отправится в космос | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

340 суток – не предел. Олег Новицкий снова отправится в космос

24.01.2018 - 11:18

Новости Беларуси. Космонавт Олег Новицкий признан годным к новому старту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добро дала медицинская комиссия. Ее заседание состоялось накануне в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке. Эксперты оценивали данные обследований космонавта, которые проводились после приземления. Вердикт – годен к очередному космическому полету. 

О космическом, земном и личном: интервью с космонавтом Олегом Новицким

Напомним, уроженец Беларуси уже дважды покорял космос. В общей сложности на орбите он провел более 340 суток.

340 суток – не предел. Олег Новицкий снова отправится в космос

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Готов ли Новицкий в очередной раз покорить космос?
Готов ли Новицкий в очередной раз покорить космос?
«Когда я вырасту, я хочу быть космонавтом!» Знаменитые белорусы, покорившие Космос
Космонавт Новицкий подарил музею ДОССАФ свое пилотское кресло и казахский костюм
Космонавт Новицкий подарил музею ДОССАФ свое пилотское кресло и казахский костюм
О чем говорили Президент Беларуси и космонавт Олег Новицкий
О чем говорили Президент Беларуси и космонавт Олег Новицкий
Александр Лукашенко подарил космонавту Новицкому издание о Дворце Независимости с автографом
Александр Лукашенко подарил космонавту Новицкому издание о Дворце Независимости с автографом
Земная мечта космического человека: Олег Новицкий привез всю свою семью в Брестскую крепость
Земная мечта космического человека: Олег Новицкий привез всю свою семью в Брестскую крепость
О космическом, земном и личном: интервью с космонавтом Олегом Новицким
О космическом, земном и личном: интервью с космонавтом Олегом Новицким
Как аист возвращается в свое гнездо, так и Климук возвращается в свою деревню: легендарному белорусскому космонавту 75
Как аист возвращается в свое гнездо, так и Климук возвращается в свою деревню: легендарному белорусскому космонавту 75
Все новости по теме Белорусские космонавты
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru