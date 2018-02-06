38-летнюю женщину сначала избили, а потом нанесли удары топором. В Борисове устанавливают обстоятельства жестокого убийства

Новости Беларуси. В Борисове устанавливают обстоятельства жестокого убийства местной жительницы.
По информации УСК по Минской области, 3 февраля тело 38-летней женщины было обнаружено в ее квартире в Борисове. На погибшей были многочисленные телесные повреждения.
Был проведен осмотр места преступления, опрос жителей дома и иные следственные действия.
По подозрению в преступлении был задержан 36-летний мужчина, который проживал с погибшей на съемной квартире несколько месяцев. Задержанный нигде не был трудоустроен официально.
Фото: СК
По предварительным данным, мужчина был нетрезв и в результате конфликта избил женщину, а потом нанес ей раны кухонным топором. Пострадавшая скончалась.
Затем мужчина выпрыгнул со второго этажа и убежал с места происшествия. Его задержали в квартире, которую он снял, чтобы скрываться от уголовного преследования.
Возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование.
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