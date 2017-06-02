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3D-модель памятников архитектуры Беларуси: школьники из Марьиной Горки победили на «Техноинтеллекте-2017»

02.06.2017 - 18:21

Новости Беларуси. 11-классницы из Марьиной Горки стали победительницами республиканского конкурса «Техноинтеллект-2017». Эти IT-соревнования среди школьников проводится уже не первый раз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В этом году не было равных Анастасии Царуковой и Алине Кашкан.

Они создали специальную программу, которая позволяет увидеть 3D-модель памятников архитектуры. Для этого нужны только фотография и смартфон.

Анастасия Царукова, ученица средней школы № 2 Мариной Горки:
Суть приложения в том, что при наведении на маркер камера мобильного устройства показывает 3D-модель достопримечательностей нашего района. И это приложение помогает развить чувство любви к родному краю, а так же может помочь на уроках для визуализации процесса.

А еще воспитанники Марьиногорской школы № 2 придумали патриотическую игру, которая позволяет реконструировать на мониторе компьютера операцию «Багратион».

Познавательно и интересно одновременно. Игру, кстати, тоже отметили на специальных конкурсах.

Алексей Хадыко, ученик средней школы № 2 Марьиной Горки:
Эта игра создана в основном для внеклассных мероприятий по теме освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и так же может использоваться в 10-х классах на теме «Обобщение Великой Отечественной войны» и «Операция «Багратион».

Эта игра создана для того, чтобы учащийся мог лучше работать с компьютером, больше узнать об истории родной страны.

Наталья Ковшар, учительница информатики средней школы № 2 Марьиной Горки:
Очень приятно, что они занимают такие места, что достигают успехов. Учитель всегда рад за своих учащихся. Конечно же, это требует много времени и много сил.

Дети всегда с удовольствием работают дополнительно.

3D-модель памятников архитектуры Беларуси: школьники из Марьиной Горки победили на «Техноинтеллекте-2017»

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