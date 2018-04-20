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4 матча пропустит капитан брестского «Динамо» из-за того, что наступил на игрока БАТЭ

20.04.2018 - 12:16

Новости Беларуси. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола вынес серьезное наказание капитану брестского «Динамо» Алексею Гавриловичу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Защитник пропустит четыре следующих матча своего клуба на внутренней арене (в чемпионате и кубке страны). Причина – умышленная грубость в отношении игрока обороны БАТЭ Неманьи Милуновича. Дело было в субботу в матче третьего тура «Беларусбанк – высшей лиги», который закончился для Бреста поражением 0:2.

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Гаврилович умышленно наступил на колено сербу в одном из эпизодов, что в ходе игры осталось без внимания арбитра, однако довольно отчетливо заметно на видеозаписи. Эта самая видеозапись и стала ключевым доказательством для контрольно-дисциплинарного комитета АБФФ.

4 матча пропустит капитан брестского «Динамо» из-за того, что наступил на игрока БАТЭ

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