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48-летний замглавврача Минской областной детской больницы задержан за взятку

09.01.2018 - 13:43

Новости Беларуси. Замглавврача Минской областной детской клинической больницы задержан за взятку.

По информации УВД Миноблисполкома, операция по задержанию 48-летнего мужчины проводилась в Колодищах. У сотрудников БЭП в результате оперативно-розыскных мероприятий были данные о месте передачи денег.

Мужчина, который был ответственен за решение технических вопросов больницы, получил от ИП 1000 рублей.

Владимир Емельянов, начальник УБЭП УВД Минского облисполкома:
Суть вопроса заключалась в привлечении «нужного» подрядчика для проведения строительно-монтажных и отделочных работ на объектах медицинского учреждения.

Фигурант дела работал в медучреждении более 7 лет.

Сейчас устанавливается принадлежность мужчины к фактам другой противоправной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 УК РБ. По данной статье предусмотрено лишение свободы до 7 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенным родом деятельности.

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