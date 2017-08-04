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5 августа в Верхнем городе пройдёт Праздник корейской культуры

04.08.2017 - 19:42

Новости Беларуси. Провести выходные интересно. 5 августа в Верхнем городе – Праздник корейской культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У Ратуши можно будет попробовать блюда национальной кухни, примерить традиционные наряды и посмотреть на обрядные танцы с веерами и ножами. Кроме того, радовать минчан будут корейские музыканты, которые исполнят не только традиционную музыку, но и модный в Корее и не только кей-поп.

Ким Ен Хо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Беларусь:
Такой праздник уже проводился в 2016 году. Как и тогда, мы представляем минчанам корейскую культуру. В 2017 году у нас юбилей – 25 лет дипломатических отношений. Уже четверть века мы развиваем двустороннее сотрудничество. А в рамках праздника мы помогаем взаимопониманию двух народов, даём белорусам возможность ощутить нашу культуру, посмотреть на жизнь корейцев

Помимо праздника корейской культуры, в Верхнем городе как всегда можно будет насладиться кинопоказами под открытым небом. В этот раз в программе – американское кино. 5 августа в 9 вечера зрителям покажут комедию. А уже через 50 минут всех приглашают насладиться вестерном.

5 августа в Верхнем городе пройдёт Праздник корейской культуры

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