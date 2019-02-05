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5 февраля народный художник Беларуси Леонид Щемелёв отмечает 96-летие

05.02.2019 - 10:04

Новости Беларуси. Его называют живой легендой. Народному художнику Беларуси Леониду Щемелеву сегодня, 5 февраля, – 96, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лауреат Госпремии, кавалер ордена Франциска Скорины, ветеран Великой Отечественной. А еще участник всех республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок.

Леонида Дмитриевича знают в самых разных уголках планеты. И сегодня, в день рождения классика отечественного искусства, всех минчан и гостей столицы ждут в городской художественной галерее. Здесь открывается выставка, которая объединила 76 холстов автора: исторические полотна, пейзажи, портреты, натюрморты. Многие работы экспонируются впервые после длительного перерыва.

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