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5 килограммов фруктов и овощей и 3 букета цветов: в ЕАЭС вступили в силу единые карантинные фитосанитарные требования

01.07.2017 - 18:26

Новости Беларуси. Не больше 5 килограммов фруктов и овощей и максимум  три букета живых цветов могут ввозить белорусы с этого дня из-за границы. В ЕАЭС вступили  в силу единые карантинные фитосанитарные требования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Тем временем белорусские таможенники готовят другие изменения в национальное законодательство.

Они связаны с принятием нового Таможенного кодекса ЕАЭС,

который диктует государствам объединения общие правила.

Поскольку документ затронет многих участников рынка – это и бизнес-круги и крупные госструктуры,

накануне в Минске прошел общественно-консультативный совет, который собрал всех заинтересованных лиц. 

Владимир Орловский, первый заместитель председателя Т Таможенного комитета Республики Беларусь:
Те отсылочные нормы кодекса, которые будут реализовываться в проекте указа главы государства, и которые сегодня будут обсуждаться,  

касаются перемещения по таможенным транзитам по территории союза,

они относятся к процедуре свободной таможенной зоны, непосредственно к исполнению норм кодекса, связанными со свободными экономическими зонами. 

Необходимость принятия нового Таможенного кодекса связана с самим созданием ЕАЭС.

Документ предполагает  существенное упрощение таможенных процедур.

Кодекс должен вступить в силу уже 1 января.

В ЕАЭС вступили в силу единые карантинные фитосанитарные требования

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