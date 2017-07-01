5 килограммов фруктов и овощей и 3 букета цветов: в ЕАЭС вступили в силу единые карантинные фитосанитарные требования

Новости Беларуси. Не больше 5 килограммов фруктов и овощей и максимум три букета живых цветов могут ввозить белорусы с этого дня из-за границы. В ЕАЭС вступили в силу единые карантинные фитосанитарные требования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем белорусские таможенники готовят другие изменения в национальное законодательство.

Они связаны с принятием нового Таможенного кодекса ЕАЭС,

который диктует государствам объединения общие правила.

Поскольку документ затронет многих участников рынка – это и бизнес-круги и крупные госструктуры,

накануне в Минске прошел общественно-консультативный совет, который собрал всех заинтересованных лиц.

Владимир Орловский, первый заместитель председателя Т Таможенного комитета Республики Беларусь:

Те отсылочные нормы кодекса, которые будут реализовываться в проекте указа главы государства, и которые сегодня будут обсуждаться,

касаются перемещения по таможенным транзитам по территории союза,

они относятся к процедуре свободной таможенной зоны, непосредственно к исполнению норм кодекса, связанными со свободными экономическими зонами.

Необходимость принятия нового Таможенного кодекса связана с самим созданием ЕАЭС.

Документ предполагает существенное упрощение таможенных процедур.

Кодекс должен вступить в силу уже 1 января.