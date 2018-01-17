500 «моржей» из 18 стран. Этап Кубка мира по зимнему плаванию пройдёт на реке Свислочь в Минске

Новости Беларуси. Третий этап Кубка мира по спортивному зимнему плаванию примет Минск 17 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заплыв пройдет на реке Свислочь у Дворца спорта.

Около 500 энтузиастов моржевания из 18 стран, в том числе России, Эстонии, Германии и даже Китая, ожидают в столице.

Так, 16 января водолазы обследовали подводную территорию, а любители и профессионалы организовали тренировочные заплывы.

Речная гонка будет проходить по нескольким номинациям. Преодолевать дистанции от 25 до 450 метров спортсмены будут свободным стилем, брассом и баттерфляем.