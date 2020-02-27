511 делегатов и программа на 5 лет. Что будут обсуждать на восьмом съезде ФПБ
Новости Беларуси. Защитить права граждан и создать в стране специальный фонд для выплат зарплаты на предприятиях-банкротах. Речь идет о как минимум трехмесячном заработке сотрудников. Это одна из инициатив, которые планируют обсудить на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он начинает свою работу уже 27 февраля, а его главная часть – непосредственно само заседание – пройдет 28 февраля в Минске. 511 делегатов со всех регионов страны примут программу действий на ближайшие пять лет.
Безусловно, съезд профсоюзов – одно из ключевых событий не только для самого движения, но и для всей страны. Речь идет о самой массовой общественной организации, которая объединяет в своих рядах свыше 4 миллионов человек. Своим опытом поделятся и представители профессиональных союзов из России, Латвии, Египта, Турции и Португалии. Обсудить есть что – проблемы вроде безработицы и нестабильных заработков известны во всем мире.
В свое время ряд инициатив профсоюзов нашли поддержку главы нашего государства. Благодаря этому внесены поправки в Трудовой кодекс.
Новая редакция Трудового кодекса. 8 вопросов Михаилу Орде
Скорректировано начисление профессиональных пенсий.
О начислении пенсий, заплат и об изменениях в Трудовом кодексе. Михаил Орда о социальных гарантиях в Беларуси
К слову, предваряя это важнейшее социально-политическое событие, 26 февраля Александр Лукашенко, который также является делегатом съезда, присудил Федерации профсоюзов Беларуси Почетное государственное знамя. «За особые достижения в социально-экономическом развитии, защите прав и интересов трудящихся», – говорится в указе Президента.
За какой срок до наступления пенсии работника не имеют права уволить?
В гостях программы «Большой город» – председатель Минского городского объединения профсоюзов Александр Щекович.
Илона Волынец, ведущая СТВ:
Одна из наших телезрительниц пишет, что у нее: «Заканчивается контракт за три месяца до пенсии. Хочу работать на предприятии дальше. Могут ли меня уволить досрочно, и что предпринимать в таком случае?».
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Люди предпенсионного возраста защищены законодательством. То есть минимум, что положено – это то, что наниматель обязан заключить контракт до достижения пенсионного возраста. То есть продлить его на три месяца. Это возможно.
Илона Волынец:
А если человек хочет работать больше?
Александр Щекович:
Это уже договорной процесс. Если у человека не было каких-то взысканий, не было дисциплинарных взысканий, то соответственно, наниматель может рассматривать вопрос о заключении дальнейшего контракта. Но это индивидуально. Потому что сегодня сказать «я хочу», а, вы понимаете, человек может, как работник, не устраивать руководителя – тоже допускаем. И мы говорим о том, что мы защищаем добросовестных работников, которые не имеют взысканий. Это немаловажно. Поэтому сегодня до наступления пенсионного возраста данному человеку он защищен – как минимум за два года до пенсионного возраста. Его можно уволить только по виновным деяниям. А в некоторых коллективных договорах даже прописаны на предприятиях – 3 года защищает человека до пенсионного возраста. Если возникают проблемы, можно звонить в любую вышестоящую профсоюзную организацию – это районные, городские структуры, республиканский комитет либо, в первую очередь, если там есть профсоюзная организация – обратиться к председателю профсоюзного комитета, который владеет ситуацией и, думаю, поможет, проблем не будет.
Илона Волынец:
То есть в случае с нашей телезрительницей контракт могут ей продлить всего лишь на три месяца, и дальше наниматель будет прав, если ее отправят на заслуженную пенсию?
Александр Щекович:
Да.