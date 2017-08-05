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6 августа в программе «Неделя» – большое интервью заместителя премьер-министра Беларуси Михаила Русого

05.08.2017 - 18:09

Новости Беларуси. Сколько всего зерна рассчитывают намолотить аграрии? Какие земли у Полесского радиационного заповедника могут попасть в севооборот? Что за сельхозпродукция, выращенная в Беларуси, оказалась неожиданно востребованной в южных регионах России. Ответы на эти и другие вопросы в интервью программе «Неделя» дал заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:
Любая погода она во благо. Вы видите, какой стоит хлеб. Хлеб стоит очень хороший, лучше прошлого года. Неплохой урожай стоит овощей. Погода позволила нам и капусту, и морковку, и свёклу, поэтому главой государства была поставлена задача – для того, чтобы стабильно работать и держать инфляцию и цены, то есть минимум, который нам необходим для постоянной поддержки по картофелю, по капусте, по морковке. Мы закладываем фонды по определённой фиксированной цене в определённых объёмах. Всё остальное продаём на экспорт.   

Итак, большое интервью заместителя премьер-министра Беларуси Михаила Русого смотрите в программе «Неделя» в это воскресенье, 6-го августа, в 19:30.

6 августа в программе «Неделя» на СТВ покажут большое интервью заместителя премьер-министра Беларуси Михаила Русого

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