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6-балльные пробки зафиксированы в Минске 17 января: из-за метели ситуация может ухудшится к вечеру

17.01.2018 - 11:26

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности действует 17 января в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К морозам добавилась метель.

Сложные погодные условия, в первую очередь, ощутили на себе автомобилисты. Трафик на дорогах напряженный. Водители вынуждены сбавлять скорость. Утром 17 января в Минске фиксировали 6-бальные пробки. Ситуация может ухудшиться к вечеру.

По данным Гидромета, осадки будут продолжаться на протяжении всего дня. Сильный снег и порывистый ветер прогнозируют во всех регионах страны.

6-бальные пробки зафиксированы в Минске 17 января: из-за метели ситуация может ухудшится к вечеру

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