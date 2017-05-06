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6 мая прошел фестиваль духовых оркестров на площадке у Минского тракторного завода

06.05.2017 - 21:39

Новости Беларуси. «Прощание Славянки», «День Победы» и еще с десяток трогательных композиций об одной истории.

На площадке у Минского тракторного завода 6 мая прошел традиционный фестиваль духовых оркестров.

В военные годы именно песня поднимала дух солдат, с ней погибали и побеждали. Может поэтому даже сегодня эта музыка имеет особый смысл и для ветеранов и, хочется верить, для поколения, живущего в мирное время.

Стартовал фестиваль (впервые с таким размахом) парадом духовых коллективов на площади у предприятия. Военный духовой оркестр, столичный музыкальный коллектив, артисты из Вилейки и Молодечно, а также студенты – каждый со своим прочтением знакомых песен военных лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горожане:
Это трогательно. Ветеранов осталось совсем мало. Это такой праздник, до сих пор с замиранием сердца!

В конце обычного рабочего дня увидеть такой концерт – это поистине удовольствие.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «МАЗ»:
Практически 2 месяца завод работает без выходных. Но 9 мая – это святой праздник наших отцов, дедов, которые нам завоевали свободу. Нет ничего удивительного, что сегодня мы нашли время и уделили внимание ветеранам.

6 мая прошел фестиваль духовых оркестров на площадке у Минского тракторного завода
6 мая прошел фестиваль духовых оркестров на площадке у Минского тракторного завода
Фото. 6 мая прошел фестиваль духовых оркестров на площадке у Минского тракторного завода

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