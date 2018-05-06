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6 мая в Беларуси ожидается до +22°C

06.05.2018 - 12:15

Новости Беларуси. В воскресенье по югу Беларуси воздух прогреется до +22°C.  

Как сообщает Белгидромет, 6 мая в республике ожидается переменная облачность, в основном без осадков, но в некоторых районах по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.  

Ветер прогнозируется северный, ночью слабый, днём – умеренный.  

В ночное время суток столбик термометра опустится до +4… +10°C, по юго-востоку ожидается +11… +13°C.  

Днём столбик термометра покажет +15… +20°C, по юго-западу республики потеплеет до +22°C.  

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