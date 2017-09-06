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6 сентября в Зельвене, Высоком и администрации Московского района Минска пройдут выездные приемные

06.09.2017 - 10:34

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента вновь проведут встречи с жителями регионов. 6 сентября они пройдут в Высоковском горисполкоме, Зельвенском райисполкоме и администрации московского района Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие выездные приемы позволяют узнать и разобраться в проблемах, которые беспокоят граждан, а кроме того осуществить мониторинг ситуации на местах.

Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов и по телефону администрации Московского района столицы.

6 сентября в Зельвене, Высоком и администрации Московского района Минска пройдут выездные приемные

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