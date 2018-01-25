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60 человек эвакуировали из школы-интерната в Вилейке из-за пожара

25.01.2018 - 11:03

Новости Беларуси. На пожаре в Вилейке эвакуировали 60 человек.

По информации МЧС, возгорание случилось днем 24 января в «Вилейской школе-интернате для детей с тяжелым нарушением речи». Из подвала здания учебного заведения, где расположен спальный корпус, шел дым.

Фото: МЧС

До приезда сотрудников МЧС были эвакуированы 60 человек, среди которых 45 детей. Всего в учебном заведении проживает 160 учеников. В результате происшествия никто не пострадал.

Возгорание было ликвидировано. Огнем было повреждено имущество и закопчены стены.

Фото: МЧС

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – это оставленный без присмотра электрокипятильник.

В начале недели из-за свечи случилось возгорание в одном из многоэтажных домов столицы.

9 человек были эвакуированы – здесь подробнее.  

Фото: МЧС

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