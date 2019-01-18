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6:0 в пользу молодости и оптимизма: Александр Солодуха отмечает юбилей

18.01.2019 - 14:23

Новости Беларуси. 6:0 в пользу молодости и оптимизма. Юбилей отмечает самый яркий, эпатажный и щедрый на творческие эксперименты певец Александр Солодуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Артист прославился не только своими хитами, но полными стадионами, концертом в «Минск-Арене», собственным гастрольным автобусом и миллионными просмотрами в интернете.

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Александр Солодуха на пике карьеры не побоялся подать заявку на участие в «Евровидении», а затем перевоплотиться в гигантскую бабочку.

Визитная карточка артиста – бессмертный хит «Здравствуй, чужая милая». В числе личных достижений – трое детей и статус молодого отца в 51 год.

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