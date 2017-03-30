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7 умных светофоров с Bluetooth и видеодетекторами установят в Минске

30.03.2017 - 21:51

Новости Беларуси. Столичные светофоры становятся умнее. В Минске приступили к установке 7 принципиально новых электронных регулировщиков. Сами по себе светофоры ничем не отличаются от обычных.

Но на их основание крепятся беспроводные конструкции, а также Bluetooth и видеодетекторы.

У основания светофора в асфальт монтируются чувствительные элементы. Датчики на светофоре посчитают машины благодаря Bluetooth-детекторам из автомобилей, а диспетчер уменьшит время красного сигнала во время затора.

То есть в одно время светофор будет гореть минуту, в другое – несколько секунд.

Благодаря таким технологиям движение можно будет регулировать в режиме реального времени. Первые «грамотные» светофоры будут установлены на проспекте Машерова от Козлова до Даумана.

Павел Игнатович, старший инженер отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Информация от детекторов транспорта поступает в автоматизированную систему управления дорожным движением, и

в реальном времени будет изменяться длительность горения определенных сигналов светофора.

Если система будет видеть, что затор по всей протяженности проспекта Машерова, то включится противозаторовый режим, который позволит разгрузить весь участок.

Ввести систему в действие в тестовом режиме планируют в апреле 2017 года.

Если «умные» светофоры зарекомендуют себя положительно, то в столице на всех главных магистралях установят около 90 таких объектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

7 умных светофоров с Bluetooth и видеодетекторами установят в Минске
7 умных светофоров с Bluetooth и видеодетекторами установят в Минске
Фото. 7 умных светофоров с Bluetooth и видеодетекторами установят в Минске
7 умных светофоров с Bluetooth и видеодетекторами установят в Минске
Фото. 7 умных светофоров с Bluetooth и видеодетекторами установят в Минске

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