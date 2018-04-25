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70 экспертов в нефтегазовой сфере собрала конференция в Минске

25.04.2018 - 14:34

Новости Беларуси. Минск принимает конференцию общества инженеров-нефтяников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

70 экспертов – крупнейших игроков рынка из Беларуси, России, Казахстана, Польши и Украины – обсуждают важнейшие вопросы отрасли. Одна из главных тем – добыча «черного золота» из плотных пород. Это актуально и для нашей страны. В Беларуси горючую жидкость из скважин качают уже полвека. Работать с трудноизвлекаемыми запасами начали только 5 лет назад (раньше не позволяли технологии).

Петр Повжик, заместитель генерального директора по геологии РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:
У нас в последние годы стабилизировался уровень добычи нефти в объеме 1 миллион 650 тысяч тонн. Трудноизвлекаемые запасы – это очень актуальная тема для всех нефтегазодобывающих компаний. Не исключение наш Припятский прогиб, в котором уже более 70 % запасов относятся к категории трудноизвлекаемых.

Антон Серебренников, главный инженер – заместитель генерального директора РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:
Наша компания имеет высокоразвитую инфраструктуру, высокотехнологичное оборудование, самое современное, которое производится преимущественно в Беларуси. Мы можем показать, как это эффективно использовать, как можно управлять своими затратами в данном направлении – в разработке нетрадиционных трудноизвлекаемых запасов.

Обмениваться опытом и технологиями эксперты нефтяной промышленности будут несколько дней. Отметим, что ежегодно подобные конференции проходят на площадках разных стран.

70 экспертов в нефтегазовой сфере собрала конференция в Минске

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