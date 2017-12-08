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70 % понимания службы в армии происходит на начальном этапе: заканчивается подготовка новобранцев

08.12.2017 - 10:54

Новости Беларуси. Белорусские новобранцы готовятся к прохождению службы. Прежде чем они с головой окунутся в армейские будни, с ними работают специалисты, которые помогают быстрее адаптироваться к новым условиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно исследованиям, это занимает около двух месяцев.

Прежде чем произнести слова торжественной клятвы, они все проходят курс начальной военной подготовки. За это время устанавливается режим дня, формируются новые привычки, закрепляются навыки. Армейские психологи утверждают: именно этот период зарождается воинский коллектив. Поэтому офицерам, работающим с новым пополнением, так важно знать о каждом новобранце как можно больше.

Напоминаем: тысячи молодых людей примут военную присягу 16 декабря.

Олег Костромин, начальник пункта приема бригады:
Каждый человек запоминает с самого начала больше всего информации. Он пришел в новую среду, соответственно, 70 % всех знаний, понимания службы в армии происходит на начальном этапе. Поэтому пытаемся именно в начальный период вложить больше для развития самосознания военнослужащего.

Андрей Панасевич, новобранец:
То очень интересно, занимательно, особенно воздушная и огневая подготовка. Нам сказали, что в феврале будет полевой выход, так что я очень его жду.

Отправка нового пополнения в войска завершилась 30 ноября. Учитывая потребности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, на их укомплектование направлено около 11 тысяч человек, и около 1500 для прохождения службы в резерве.

70 % понимания службы в армии происходит на начальном этапе: заканчивается подготовка новобранцев

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