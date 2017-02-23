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700 мужчин с оголенным торсом пробежали по центру Минска в честь 23 февраля

23.02.2017 - 18:26

23 февраля Белорусская федерация легкой атлетики организовала массовый забег ко Дню защитника Отечества. В спортивном мероприятии приняли участие более 700 мужчин. 

Участники выбирали между двумя дистанциями:1 или 3,5 км. Основное требование к участникам -  бежать с голым торсом. 

В 16.00  желающие продемонстрировать не только силу своего тела, но и духа стартовали у Дворца спорта. Уже спустя несколько минул самые быстрые пересекли черту финиша. Каждый за участие в забеге получил медаль. Организаторы предусмотрели денежное поощрение для 3 победителей.  На пьедестал поднялись Александр Санько, Андрей Вайдо, Сергей Васюкович.

Участниками забега стали первый заместитель главы Администрации Президента, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский и депутат Палаты представителей, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне-2012 Александр Богданович. Были представители Тулы, Астаны и Киева. Инициативу проявили студенты Университета гражданской защиты МЧС, БНТУ, БГУФК, БГТУ и БГУКИ.

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