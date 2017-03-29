новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

8 белорусских брендов участвуют в китайской продовольственной выставке Expo Fine Food

29.03.2017 - 09:50

Новости Беларуси. Белорусские продукты в Шанхае. Наша страна впервые принимает участие в международной продовольственной выставке Expo Fine Food в Китае. Всего Беларусь представляют около десятка ведущих предприятий:

удивляют китайских гурманов нашим шоколадом, печеньем, зефиром и квасом.

Ожидается, что форум посетят не менее 100 тысяч человек, они познакомятся с продукцией десятков стран. Участие в выставке – это возможность для отечественного производителя найти новые рынки сбыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничеством с белорусскими брендами уже заинтересовались несколько иностранных компаний.

8 белорусских предприятий участвуют в китайской продовольственной выставке Expo Fine Food

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Несвиже руководство Миноблисполкома и Китайского города Чунцин подписали соглашение о межрегиональном партнерстве
В Несвиже руководство Миноблисполкома и Китайского города Чунцин подписали соглашение о межрегиональном партнерстве
Производство автомобилей
Крупные экспортные кредитные агентства Китая и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве
Более 700 млн долларов китайских инвестиций намерена привлекать Беларусь ежегодно
Более 700 млн долларов китайских инвестиций намерена привлекать Беларусь ежегодно
Белорусские электробусы могут появиться в Китае
Белорусские электробусы могут появиться в Китае
Уважение к людям: в Гомеле появились ценники на китайском
Уважение к людям: в Гомеле появились ценники на китайском
Под крыльями дракона: выставка, посвященная 25-летию дипотношений Беларуси и Китая, откроется в Минске 31 января
Под крыльями дракона: выставка, посвященная 25-летию дипотношений Беларуси и Китая, откроется в Минске 31 января
Дин Лян
Китайский Новый год наступит 28 января: какие традиции соблюдаются в эти дни?
Летопись в 300 страниц: к юбилею дипотношений Беларуси и Китая презентовали книгу воспоминаний белорусских дипломатов
Летопись в 300 страниц: к юбилею дипотношений Беларуси и Китая презентовали книгу воспоминаний белорусских дипломатов
Все новости по теме Беларусь-Китай
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru