﻿ 8 февраля делегация из Латвии посетит Парк высоких технологий и индустриальный парк «Великий камень» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

8 февраля делегация из Латвии посетит Парк высоких технологий и индустриальный парк «Великий камень»

08.02.2018 - 09:54

Новости Беларуси. Беларусь и Латвия намерены активизировать межпарламентское сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом шла речь в ходе встречи премьер-министра прибалтийской страны с белорусскими парламентариями. В целом страны заинтересованы в налаживании конструктивного диалога. Для этого есть потенциал, в первую очередь – экономический. Планируется, что 8 февраля делегация из Латвии посетит Парк высоких технологий и индустриальный парк «Великий камень».

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Мы активно вовлечены в процесс Евразийского экономического союза. И я полагаю, что Латвия могла бы активно использовать возможности наших двухсторонних отношений для того, чтобы продвигать свои интересы в рамках Евразийского экономического союза. То есть на Россию, Казахстан и другие страны.

Латвия – важный торговый партнер Беларуси. В 2017 году стороны отметили увеличение совместного товарооборота. Он составил почти 400 миллионов долларов. В планах увеличение этой цифры. Латвийские инвесторы интересуются проектами в фармацевтике, деревообработке и торговле.

8 февраля делегация из Латвии посетит Парк высоких технологий и индустриальный парк «Великий камень»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Андрей Кобяков: «Мы ценим заинтересованную позицию латвийской стороны по вопросам расширения взаимодействия Беларуси с ЕС»
Андрей Кобяков: «Мы ценим заинтересованную позицию латвийской стороны по вопросам расширения взаимодействия Беларуси и ЕС»
«В 2021 году мы совместно организуем Чемпионат мира по хоккею»: о чем говорили парламентарии Беларуси и Латвии в Минске
«В 2021 году мы совместно организуем Чемпионат мира по хоккею»: о чем говорили парламентарии Беларуси и Латвии в Минске
Мимнистр иностранных дел Латвии: в отношениях с Беларусью у нас есть прогресс, и он будет продолжаться
Министр иностранных дел Латвии: в отношениях с Беларусью у нас есть прогресс, и он будет продолжаться
МИД Латвии: У нас нет больше вопросов к Беларуси по поводу «Запада-2017»
МИД Латвии: У нас нет больше вопросов к Беларуси по поводу «Запада-2017»
«Будем удивлять»: чем живет Латвия в ожидании чемпионата мира по хоккею
«Будем удивлять»: чем живет Латвия в ожидании чемпионата мира по хоккею
Беларусь будет активно сотрудничать с латвийскими портами для экспорта грузов
Беларусь будет активно сотрудничать с латвийскими портами для экспорта грузов
Рига
От выставки фотохудожников до творческого марафона: Дни белорусской культуры 17 октября начинаются в Риге
Владимир Макей в Риге представил подходы белорусской стороны к развитию диалога с Евросоюзом
Все новости по теме Беларусь-Латвия
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru