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8 мая в парке Победы выступит «Хор Турецкого»

08.05.2018 - 10:37

Новости Беларуси. Беларусь готова к одному из главных праздников! Отмечать 73 годовщину Великой Победы в нашей стране будут по традиции масштабно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей республике запланировано множество праздничных, культурных, спортивных и других мероприятий. Торжества пройдут 8 мая в Минске. В 16:00 во Дворце Республики состоится праздничное собрание и концерт мастеров искусств Беларуси «Перекресток Победы». Для ветеранов прозвучат песни военных лет и произведения о войне, написанные современными авторами.

Виталина Рудикова, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома - начальник управления культуры:
Вечером этого же дня в парке Победы у арки музейно-паркового комплекса «Победа» состоится концерт арт-группы «Хор Турецкого». Прозвучат песни военных лет, которые говорят о памяти белорусского и советского народа о той страшной войне.

Это выступление станет частью концертного марафона артистов по столицам стран-участниц Второй мировой войны. Проект «Песни Победы» – это своеобразный мост, соединяющий два столетия, взгляд в историю и культурный символ победы. В программе известные песни о жизни, подвиге, дружбе и, конечно, любви – от «Бухенвальдского набата» до всеми любимых «Катюши» и «Смуглянки».

8 мая в парке Победы выступит «Хор Турецкого»

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