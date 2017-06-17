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8 пешеходов, 2 велосипедиста и пассажир: при каких обстоятельствах дети попадают в ДТП?

17.06.2017 - 19:58

Новости Беларуси. Статистику, касающуюся аварий с участием детей в Минске, привели в программе «Большой город».

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
На сегодняшний момент, за 5 месяцев в городе Минске, вообще, снижается количество транспортных происшествий с участием детей более, чем на 35%. Уже снизилось, по аналогии с прошлым годом. Но мы понимаем, что впереди ещё лето. Расслабляться нам сейчас точно нельзя. В 2016 году совершено было всего 17 ДТП, в 2017 году – 11 с участием детей.

Это уже огромная цифра – на 35%.

В момент аварии 8 детей являлись пешеходами, 2 велосипедиста и 1 пассажир. 

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