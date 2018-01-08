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8 января – последний день подачи документов о выдвижении в местные советы. Комиссии будут работать до 19:00

08.01.2018 - 10:32

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси завершается выдвижение кандидатов в депутаты местных советов. Всего по стране зарегистрировано более 17,5 тысяч инициативных групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый большой интерес традиционно в столице. Напомним, выдвигаются кандидаты путем сбора подписей от политических партий и от трудовых коллективов.

8 января – последний день подачи документов о выдвижении.

Комиссии будут работать по обычному графику до 19:00. В течение 10 дней избиркомы будут проверять предоставленные данные, в первую очередь декларации о доходах и подписные листы. 18 января стартует самая активная фаза предвыборной кампании – агитация. Она продлится вплоть до основного дня голосования (18 февраля).

8 января – последний день подачи документов о выдвижении в местные советы. Комиссии будут работать до 19:00

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