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9 февраля в Беларуси снова начнётся лёгкий плюс, на дорогах возможна гололедица

08.02.2020 - 18:59

Новости Беларуси. ГАИ призывает водителей к повышенному вниманию на дорогах. Зима решила напомнить, что сейчас все-таки ее законное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для некоторых автовладельцев этот день выдался не совсем удачным. Авария произошла на проспекте Машерова в Минске.

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ДТП с участием трех машин 8 февраля также произошло и на Минской кольцевой. К счастью, никто не пострадал.

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Беларусь находится во власти фронтального раздела и по прогнозам синоптиков, нагрянувшие морозы буквально 9 февраля начнут ослабевать, переходя в легкий плюс. На дорогах возможна гололедица.

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Новости Беларуси. В ближайшие дни в Беларуси ожидаются потепление и сильный ветер. 

Как сообщает Белгидромет, 9 февраля в стране будет переменная облачность, вероятность осадков не превышает 5-10%. Местами прогнозируется гололедица, в Минской и Гомельской областях возможен слабый туман. 

Ночью ожидается западный ветер, днём – юго-западный 5-10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с. В тёмное время суток столбик термометра опустится до -1… -4°C, днём потеплеет до +2… +4°C, в Брестской области – до +6°C. 

10 февраля утром и днём пройдут мокрый снег и дожди, ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Скорость ветра составит 15-22 м/с. Ночью воздух остынет до -5… +2°C, днём – нагреется до +1… +8°C. 

11 февраля временами ожидаются дождь и мокрый снег, местами слабый гололёд. Ночью в отдельных районах, днём по западу страны усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В тёмное время суток воздух охладится до -3… +3°C, днём потеплеет до 0… +5°C. 

12 февраля в тёмное время суток почти по всей стране, в светлое – местами выпадет снег. Ночью и утром возможны слабые туман и гололёд. По западу республики скорость ветра будет достигать 15-18 м/с. Ночью столбик термометра будет показывать -4… +2°C, днём – -2… +4°C. 

13 февраля в отдельных районах Беларуси прогнозируется кратковременный мокрый снег. Местами гололедица, в отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. В тёмное время суток похолодает до -5… +2°C, днём столбик термометра поднимется до -2… +4°C. 

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