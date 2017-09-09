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9 пар из каждого района Минска поженились в юбилей столицы в городской ратуше

09.09.2017 - 17:40

Новости Беларуси. Сразу 9 пар из каждого района Минска официально и практически одновременно соединили судьбы именно в юбилейный для нашей столицы день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нон-стопом марш Мендельсона звучал в городской ратуше.

Родственники молодоженом радовались за все пары – что называется, за компанию. Кстати, у одного из женихов даже была идея и в ресторан отправиться полным свадебным составом: 9 парами вместе с гостями. Потом обязательно уточним, удалось ли им это.

Новобрачные:
Нам очень нравится, что у нас совпала свадьба с таким днем.

Хотим через 50 лет свою золотую свадьбу встретить вместе с тысячелетием Минска.

Очень приятно бракосочетание проводить в 950-летие Минска. Все очень красиво, все здорово! Безумно все нравится, очень интересно и оригинально получается. Поэтому спасибо большое городу за то, что предоставил нам такую возможность.

Добра, мира, здоровья и счастья и улыбок: что желают Минску в его День рождения

9 пар из каждого района Минска поженились в юбилей столицы в городской ратуше

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