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Администрация Президента расскажет подробности о «налоге на тунеядцев»

15.02.2017 - 11:25

Новости Беларуси. Все нюансы «Декрета о социальном иждивенчестве» и его применение на практике разъяснят специалисты Администрации Президента.

В ближайшее время пройдут выездные приемы граждан в районных и городских исполкомах,

поскольку количество подобных обращений возросло. Задать персональный вопрос можно будет руководству Администрации Президента, помощникам главы государства, а также начальникам основных подразделений Администрации. Приемы пройдут 16-17 и 23-24 февраля.

Например, 16 февраля в Жодинском горисполкоме прием проведет лично глава администрации Президента Наталья Кочанова,

а ее первый заместитель Максим Рыженков ответит на вопросы в Рогачевской райисполкоме 17 февраля. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан в вашем исполкоме или администрации района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детальный график можно найти по адресу: ctv.by.

Администрация Президента расскажет подробности о «налоге на тунеядцев»

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