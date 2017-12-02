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Адреналин, ледяная вода и спортивный интерес: как зимнее плавание влияет на здоровье?

02.12.2017 - 21:43

Новости Беларуси. Белорусские «моржи» открыли плавательный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С наступлением календарной зимы приверженцы зимнего плавания провели на минском Комсомольском озере заплыв. В нём приняли участие около сотни любителей здорового образа жизни. Помимо людей привычных, окунуться в холодную воду сегодня мог и каждый желающий. Ведь, как известно, это – лучшая профилактика от простуды.

В спортивном зимнем плавании практически нет возрастных ограничений.  Илья, например, – один из самых младших участников чемпионата. Ему всего 13. Закаляется уже 4 года, начал с подачи родителей, после и сам «прикипел» к холодной воде.

Илья Копытенко:
Мне не холодно, только когда выходишь на старт. Когда плывёшь уже нет. Тоже тепло.

А вот Александру Семёновичу Илья годится во внуки. Вспоминает, начал закаляться будучи студентом, чтобы меньше болеть. Ведь холодный душ и окунания: лучшее лекарство от простуды.

Александр Кабанов:
По крайней мере последний 20 лет ни насморки, не простуды, не сквозняки мне не страшны. Моржевал, не было плавания.

Некоторые на соревнования приходили семьями, кто-то просто окунуться, но в основном посоревноваться.

Илья Давидович:
Очень холодно.

Ледяной бассейн Комсомольского озера выглядит действительно эффектно. 25 – метров в длину, 12,5 - в ширину. Температура воды в первые дни зимы около двух градусов  выше нуля. Поэтому рискнуть окунуться могут разве что подготовленные «моржи».

Во время заплывов спортсменов поддерживали возгласы с берега. А после финиша грело желание быстрее окунуться уже в горячую воду.

Андрей Карпович:
Банька, прежде всего, согреться. Ощущения вообще прекрасные.

Здесь каждый участник – победитель. Ведь главный приз – крепкое здоровье.

 

Адреналин, ледяная вода и спортивный интерес: как зимнее плавание влияет на здоровье?

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