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Адресная социальная помощь: кто может получить и какие документы нужны?

15.01.2018 - 21:04

Новости Беларуси. Что нужно сделать, чтобы получить пособие, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:
Имеют ли право пожилые одинокие люди, которые не попадают в категорию «трудная жизненная ситуация»,  на оказание материальной помощи: единовременной или постоянной? Если да, то при каких условиях?

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Конечно, у нас, кроме материальной помощи из фонда социальной защиты населения, ещё предусмотрена государственная адресная социальная помощь. Человек может получить либо единовременное пособие, либо ежемесячное пособие на срок до полугода. Человек должен обратиться в управление социальной защиты, здесь мы попросим справки о доходах. В доходы будут засчитываться и размер получаемой пенсии, и размер материальной помощи, если таковая была в текущем году.

И всё будет зависеть от доходов на душу населения.

То есть, от того, каков размер пенсии. Если он ниже бюджета прожиточного минимума, то может быть назначено как единовременное пособие, так и ежемесячное пособие до размера прожиточного минимума. Комиссии, которые в каждом районе столицы существуют, работают в управлениях социальной защиты, будут определяться – будет являться человек получателем государственной адресной помощи, либо нет. 

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