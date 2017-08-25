новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Акция ГАИ: движение без ближнего света фар с 25 августа по 5 сентября закончится административной ответственностью

25.08.2017 - 18:14

Новости Беларуси. Госавтоинспекция информирует об этом всех автовладельцев: до 5 сентября в стране проходит акция «Внимание – дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Движение с ближним светом фар – это только один пункт комплексного мероприятия. В 2017 году Госавтоинспекция объявила еще и про «паспорты безопасности», которые заведут на каждое учебное заведение.

В них поместят информацию о времени занятий, количестве изменений и организации движения около учреждения.

Обратят внимание учеников и родителей и на безопасный маршрут от дома до школы. Документ будет храниться и в школе, и в местном отделе ГАИ. А еще инспекторы в каждом учебном заведении Минщины оснастили стенды с информацией и поставили турникеты.

Павел Чижов, старший госавтоинспектор отдела ГАИ Пуховичского РУВД:
В настоящее время практически все работы завершены. Как мы сейчас видим, возле второй школы заканчивается установка турникетного ограждения во избежание, чтобы дети не выбегали на проезжую часть дороги. Паспорт безопасности школы готов, то бишь школа готова к приему учеников к 1 сентября.

Акция ГАИ: движение без ближнего света фар с 25 августа по 5 сентября закончится административной ответственностью

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Вероника Романькова, Сергей Зараник
Два интернет-проекта «Дежурка» и «Пост ГАИ» анонсирует Минская госавтоинспекция
Паспорт дорожной безопасности появится у каждой школы Беларуси
Паспорт дорожной безопасности появится у каждой школы Беларуси
Почему водитель велосипеда, который совершает остановку на тротуаре, нарушает ПДД?
«Письмам счастья» – пять лет: какой эффект они дали за годы и как ГАИ Гомельской области ломает стереотипы водителей
«Письмам счастья» – пять лет: какой эффект они дали за годы и как ГАИ Гомельской области ломает стереотипы водителей
«Слоеный пирог» от ГАИ: на трассе в Гомельской области на 150 км установили 12 фиксирующих скорость устройств
«Слоеный пирог» от ГАИ: на трассе в Гомельской области на 150 км установили 12 фиксирующих скорость устройств
22 и 23 июля ГАИ работает усиленном режиме: проверят не только легковые машины, но и сельхозтехнику
22 и 23 июля ГАИ работает усиленном режиме: проверят не только легковые машины, но и сельхозтехнику
21 июля в Минском зоопарке дети учили правила дорожного движения с помощью настоящей зебры
21 июля в Минском зоопарке дети учили правила дорожного движения с помощью настоящей зебры
Девушка-инспектор ГАИ: как это обстоятельство отразилось на дорожной ситуации в Березино
Девушка-инспектор ГАИ: как это обстоятельство отразилось на дорожной ситуации в Березино
Все новости по теме ГАИ
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru