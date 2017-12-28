﻿ Акция «Наши дети»: с новогодними праздниками поздравили детей Сенненской школы-интерната и Радошковичского детского дома | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Акция «Наши дети»: с новогодними праздниками поздравили детей Сенненской школы-интерната и Радошковичского детского дома

28.12.2017 - 10:09

Новости Беларуси. 27 декабря подарки и поздравления принимали воспитанники Сенненской школы-интерната, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый год и рождественские праздники отмечают здесь дружной семьей в 100 человек. А еще встречают гостей, принимают и сами дарят подарки.

Представители власти и бизнеса уже преподнесли ребятам несколько сюрпризов: спортивный инвентарь, интерактивную доску, мебель, денежный сертификат и, конечно, сладости.

Анна Телепнева, воспитанница Сенненской школы-интерната:
Новый год – это огромный праздник. Когда собирается много-много детей, когда приезжает очень-очень много гостей. Привозят очень-очень много подарков.

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:
Мы пытаемся подбирать под каждое учебное заведение, детский садик, школу именно то, что им необходимо. Вот они ждали долго, к примеру, тот компьютер. И никак они… Вот они дождались этот компьютер.

К акции «Наши дети» присоединился и Госсекретарь Совета безопасности. Станислав Зась посетил воспитанников Радошковичского детского дома. Для долгожданного гостя маленькие актеры показали настоящий спектакль. Причем побывать на праздничной премьере удалось и детишкам из соседних деревень. После спектакля он поздравил всех с Новым годом и вручил ребятам сладкие подарки.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:
Получаешь хороший заряд позитива от самого общения с детьми, от таких представлений. Но и хотелось бы подарить кусочек радости, праздника детям.

Благотворительная акция «Наши дети» существует уже два десятка лет. И с каждым годом тех, кто верит в волшебство, становится все больше.

Акция «Наши дети»: с новогодними праздниками поздравили детей Сенненской школы-интерната и Радошковичского детского дома

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Старинный белорусский напиток спасёт от последствий новогоднего застолья
Как на Новый год заговорить воду на удачу, и чтобы избавиться от проблем: простой белорусский обряд
Видеофакт: автомобилисты в Гродно выстроили карту Беларуси
Видеофакт: автомобилисты в Гродно выстроили карту Беларуси
Фото: скриншот из видео autogrodno.by
В Гродно автолюбители создали карту Беларуси из 150 машин и десятка мотоциклов
Какие новогодние деревья чаще всего покупают белорусы?
Какие новогодние деревья чаще всего покупают белорусы?
Как будут обеспечивать безопасность в Беларуси в новогоднюю ночь?
Как будут обеспечивать безопасность в Беларуси в новогоднюю ночь?
Реальные новогодние истории Деда Мороза
«Меня подзадорило одно желание, когда ребёнок хотел получить сгущёнку». Реальные новогодние истории Деда Мороза
Главная елка страны состоится во Дворце Республике 28 декабря
Главная елка страны состоится во Дворце Республике 28 декабря
Все новости по теме Новый год
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru