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Акция «Зимняя оттепель в Планетарии». До 28 февраля каждое третье посещение – бесплатно

12.01.2018 - 02:31

Новости Беларуси. Минский планетарий объявил выгодную для минчан акцию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Полюбоваться звездами и загадать желание глядя именно в зимнее время  – особенно увлекательно и интересно. С 11 января еще и выгодно, каждый третий поход к телескопу будет бесплатным. Акционный флаер  можно передавать знакомым, родственникам и друзьям. Акция продлится до 28 февраля.

Александр Микулич, заведующий Минского планетария:
Уже на этой неделе у нас уже несколько семей с детьми люди приходили. Конечно, очень довольны, для некоторых это было приятной неожиданностью.

Акция «Зимняя оттепель в Планетарии». До 28 февраля каждое третье посещение – бесплатно

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