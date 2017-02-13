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Александр Лукашенко 13 февраля подписал указ о новой структуре Администрации Президента

13.02.2017 - 19:45

Новости Беларуси. Администрация Президента будет сокращена на треть. Соответствующий указ подписал 13 февраля Александр Лукашенко.

Предполагается, что эта мера позволит сделать работу главного политического штаба главы государства более эффективной.

В частности, реформируется институт помощников Президента. Вводятся две новые должности. Помощники будут курировать два  разных направления. Первое – законодательное и судебное, второе  кредитно-финансовое. Помимо этого, расширяется сфера полномочий пресс-секретаря Президента.

О необходимости оптимизации этой структуры шла речь на встрече у главы государства в начале прошлой недели. 

Александр Лукашенко уверен: в этой структуре должны остаться только те, кто хочет работать и приносить пользу стране. Как главный политический штаб главы государства, Администрация Президента должна аккумулировать самые передовые идеи и стать мощным идеологическим центром, сотрудники которого будут обладать необходимыми знаниями и работать в единой команде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 13 февраля подписал указ о новой структуре Администрации Президента

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